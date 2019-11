MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 15

A Max Goodwin no le ha gustado la clase de preparación al parto. Cree que no se centran en lo verdaderamente importante y, aunque achaca su mal humor a tener un mal día, su mujer consigue que se abra y confiese lo que realmente le pasa. Teme no poder estar presente en el nacimiento de su hija, y hace una dura afirmación: "Tienes que prepararte por si yo no estoy". La reacción de su mujer no es la que habría esperado.