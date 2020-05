"No te perdonaré en la vida, mi marido murió por tu culpa"

Antena 3 emitirá en Prime Time la exitosa serie ‘Mujer’. La cadena de ATRESMEDIA TV estrenará muy pronto en el horario estelar esta premiada ficción, una de las producciones internacionales más vistas y vendidas en los últimos años.

La gran acogida de ‘Mujer’ ha sido global

Basada en el drama japonés ‘Woman: my life for my children’ -de los mismos creadores que la serie ‘Madre’-, la gran acogida de ‘Mujer’ ha sido global. Su relato ha traspasado fronteras, siendo vendida en más de 65 países con destacados resultados de audiencias, entre los que se encuentran territorios como Estados Unidos, México, Argentina o Brasil. Con varios galardones en su colección, la producción ha sido multipremiada, entre otros certámenes, en los Tokyo Drama Awards, y en los Premios Altın Kelebek, a mejor actriz y mejores actores infantiles.

Özge Özpirinçci (‘Te amaré toda la vida’), la gran protagonista, encandila con su portentosa interpretación en la piel de la viuda Bahar, en un reparto que cuenta actores como Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Seray Kaya, Gökçe Eyüpoğlu y Feyyaz Duman.

Con guion de Hande Altaylı, ‘Mujer’ está dirigida por Merve Girgin Aytekin y Nadim Güç. Coproducida por Med Yapım y MF Yapım para Fox, esta producción de origen turco está distribuida internacionalmente por Calinos Entertainment. La ficción fue lo más visto del día durante todas sus emisiones en su país natal y fue la serie de mayor éxito de su canal durante el 2018.