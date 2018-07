Sergi Méndez: "Lo más divertido ha sido trabajar con los gemelos Del Pozo"

¿Cómo ha sido la experiencia de grabar “Marco”?

Ha sido duro porque tengo mucho texto, algunas escenas no me salían tan bien como yo quería y teníamos que repetirlas, pero me ha gustado mucho grabar la serie.

¿Quién te ha ayudado a memorizar todo ese texto?

Nuestra coach, Mercedes, que me ha ayudado a memorizar todo el texto que tenía en “Marco”.

¿Qué tiene de diferente esta versión respecto a la serie de dibujos animados?

Esta serie se parece más a la novela original que a la serie de dibujos animados. Eso sí, no he visto todos los capítulos de los dibujos porque son muchos, he visto unos pocos, pero me he hecho una idea. Entre nuestra serie y los dibujos sí que hay diferencias, por ejemplo, la época, que la de Antena 3 es más actual, y las localizaciones son diferentes, las nuestras son en Madrid, Benidorm, Málaga y en un barco en alta mar.

¿Dónde te lo has pasado mejor, en “Hispania” (Sergi interpreta a Tirso) o en “Marco”?

En las dos me lo he pasado bastante bien, porque una tiene cosas que no tiene la otra.

¿Qué diferencias hay entre Marco y Tirso?

Creo que Tirso es más valiente enfrentándose a los romanos que Marco buscando a su madre. También hay que tener valor para ir buscándo a su madre por toda España y Argentina, pero es más duro desafiar a los soldados de Roma.

¿Cómo llevas los estudios entre las grabaciones de las series?

Bastante bien, de momento no he suspendido ningún examen, y creo que eso es una buena señal. De todas formas creo que Marco debería ir al colegio (risas).

¿De mayor te gustaría seguir en la interpretación?

Sí, claro que me gustaría, creo que no es una profesión muy peligrosa (risas).

¿Qué tal ha sido la experiencia de trabajar con Raúl y Juan del Pozo, los gemelos que dan vida al hermano de Marco, Lucas?

Son bastante divertidos y, además, los distingo perfectamente. Tienen un carácter muy diferente, hay uno más ‘trasto’ que el otro.

¿Habéis hecho muchas gamberradas durante los descansos del rodaje?

Alguna, sobre todo en el barco donde grabamos. Cuando teníamos un rato de descanso nos íbamos a explorarlo los tres solos.

¿La gente te reconoce por la calle?

No, aunque después de “Marco” a lo mejor sí, pero de momento no porque en “Hispania” llevo un vestuario muy diferente, voy como disfrazado y la gente no me reconoce.

¿Qué ha sido lo más divertido de hacer “Marco”?

Trabajar con los gemelos Raúl y Juan, son bastante divertidos y enrollados. También con el resto de actores del reparto, Ariadna Gil, Álvaro de Luna, Mercedes Sampietro, Ernesto Alterio, Carla Díaz… también son muy divertidos y nada serios.

¿Cómo empezaste en el mundo de la actuación?

Empecé en Barcelona haciendo anuncios, después participé en varias series de TV3 y, de ahí, a “Hispania”. Después de seleccionarme en el casting que hicieron, me eligieron para hacer a “Marco”.

¿Cuánto dura un día de rodaje para tí?

Los niños tenemos jornadas especiales de cuatro horas, tres o cuatro días a la semana.

¿Cuál ha sido la escena más divertida que has grabado?

La del hotel, en esa escena nos colamos en una suite de un hotel y nos pusimos a saltar en la cama, en mi vida me dejarían hacerlo y menos en una suite (risas) Además pedimos de todo, hamburguesas, patatas, refrescos… comimos de todo y fue un día muy divertido.