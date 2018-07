Pedro Casablanc: "A Juan Rueda, Sergio es lo único que le queda"

Juventud y veteranía. Will Shephard y Pedro Casablanc dan vida a dos personajes antagonistas en Mar de Plástico El joven Will Shephard reconoce que la dificultad de su personaje reside en cómo transmitir al público la permanente angustia en la que se mueve. "Lo más difícil de interpretar a Kaled es la cantidad de cosas que le pasan, no tiene momento de tranquilidad, es una permanente angustia".

Por su parte, el reciente Premio Ondas, Pedro Casablanc, Juan Rueda, se ha visto forzado a un giro argumental en su personaje, tras la pérdida de su mujer. "Es muy interesante el giro interpretativo que Juan Rueda sufre tras perder a su mujer. Juan Rueda necesita acercarse a Sergio porque es lo único que le queda", asegura Casablanc.