Héctor arremete contra Juan Rueda: "Sé que eres el culpable"

EL LUNES, A LAS 22:30 HORAS, 'MAR DE PLÁSTICO' EN ANTENA 3

Según el informe de la Interpol, el cadáver encontrado pertenece a una joven rusa desaparecida en 1995. Héctor descarta que sea el mismo asesino que el de Ainhoa pues en el modus operandi no coincide, sin embargo, parece que las dos muertes de algún modo están relacionadas: el brazo de Ainhoa y el cadáver de la chica rumana, muerta veinte años atrás. La cuestión es que tal vez no estén buscando de la manera adecuada… El lunes, a las 22:30 horas, no te pierdas un nuevo capítulo de 'Mar de plástico'.