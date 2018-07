El miércoles, vuelven Los Quién con Ana Fernández y Yon González

Los Quién vuelve al prime time de la noche de los miércoles de Antena 3, el 29 de junio con la emisión de dos nuevos episodios.

Ambos capítulos cuentan con colaboraciones especiales como la de Ana Fernandez y Yon Gonzalez en el titulado “La lotera de Vallecas”.

El capítulo protagonizado por Natalia Millán quien interpreta a una paciente ciclotímica de Gustavo (Javier Cámara), se emitirá también el miércoles 29 de junio, con el título “Días contados”.

Los Quién, serie que realiza PRODUCCIONES APARTE para la cadena, está dirigida por Nacho García Velilla (“Que se mueran los feos”, “Fuera de carta”) y protagonizada por Javier Cámara, María Pujalte, Julián López, Fernando Gil, Cristina Alcázar y Kiti Mánver, entre otros.

En él episodio de “La lotera de Vallecas”, Ana Fernández será Mónica la hermana pequeña de Tino (Fernando Gil), el dueño del bar al que acuden habitualmente los protagonistas de la serie; mientras que Yon González da vida a un atracador que da uno de sus golpes en la administración de Loterías que regenta Doña Julia (Kiti Manver).

SINOPSIS “LA LOTERA DE VALLECAS”

Gustavo se da cuenta de que Susana no lleva ya el anillo de compromiso. Susana le explica que tienen que pasar página y Gustavo le pide que le devuelva el anillo para poder rehacer su vida también. Lo que Susana no le ha dicho a Gustavo es que ha perdido el anillo. Por su parte Tino recibe la visita de su hermana Mónica (Ana Fernández). Mónica es una joven estudiante de Bellas artes, a la que Tino no deja que se acerque ningún hombre. Mónica querrá darle una lección a Tino seduciendo a Esteban. Mientras Julia y Candela sufrirán un robo en la Administración de Lotería. Un atracador (Yon González) se presentará en el local y quedará atrapado junto con Candela y Julia al intentar salir con el botín, lo que provocará que tengan que compartir varias horas de encierro.

SINOPSIS “DÍAS CONTADOS”

Gustavo recibe a una paciente ciclotímica, Elisa (Natalia Millán), que sale de una reciente ruptura sentimental… con su anterior psicólogo. Gustavo se asusta ante la posibilidad de que la atractiva Elisa también sufra un síndrome de transferencia y se enamore de él. Por otra parte, Esteban cree que Julia se muere, y para alegrar sus últimas horas, le miente asegurándole que vuelve al seminario. Eloy y Paula se quieren presentar al casting del anuncio de Tulipán. Candela no cree que sea tan mala idea que sus hijos sean actores, pero Susana le hará cambiar de idea. Todo se complicará cuando Paula convenza a su madre de que le deje ir…