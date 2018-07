¿Cómo murió realmente el anterior embajador?

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1 | 'LA EMBAJADA'

Romero, periodista español en Bangkok, pone en antecedentes a Claudia, la nueva embajadora, contándole que el anterior embajador no murió en un accidente de coche, sino que algo oscuro rodea su fallecimiento y él quiere descubrirlo. Ella, por su parte, no sabe si fiarse o no de él, pero tras su confesión comienza a investigar sobre lo que Romero dice.