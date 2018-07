Las fotos del segundo capítulo de 'Imperium'

Galba tiene que recuperar al niño sea como sea y para conseguirlo tendrá que llegar hasta la única persona en toda Roma con poder para devolvérselo: el tribuno de la plebe; y que mejor forma de hacerlo que ganarse a su hombre de confianza, Sila.

Galba no dudará en utilizar a su propia hermana, Cordelia, o poner en peligro la vida de Marco para obtener el favor de Sila. Pero quizá no todo salga según lo previsto y el Sulpicio se enfrente a algo con lo que no contaba. Hay un traidor entre los suyos. Quinto se adelanta a todos sus movimientos.

Quizá sea el momento de hacer creer a Galba que el enemigo tiene nombre de mujer… Cora.