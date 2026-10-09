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Mejores momentos | Capítulo 6

Catalina abandona Punta do Bico: la joven pone rumbo a Argentina con Braulio y con su hija

La joven tiene claro que no piensa quedarse a presenciar la boda entre sus dos hermanos y sabe que es Gustavo quién debe contar la verdad y parar esta locura.

Catalina abandona Punta do Bico: la joven pone rumbo a Argentina con Braulio y con su hija

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Patri Bea
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Catalina le ha insistido a su padre en más de una ocasión en que debe contar la verdad. Él ya sabía que Jaime y Clara eran hermanos por parte de padre, pero gracias a la confesión que Renata le hizo antes de morir a Catalina, sabe que los dos también son hijos de Inés

La joven se ha dado cuenta de que la cobardía de su padre le impediría contar la verdad, y por eso ha intentado hablar con Jaime, sin éxito. El joven no ha querido escuchar lo que su hermana le quería contar y ha defendido su amor por Clara por encima de todo.

Cansada de no ser comprendida y decidida a no presenciar la boda entre sus dos hermanos, Catalina ha tomado la decisión de marcharse a Argentina con Braulio y con su hija para empezar una nueva vida.

La pena ha invadido a Inés al ver que su presunta hija y su nieta se marchan tan lejos, mientras que Gustavo agacha la cabeza, consciente del verdadero motivo por el que catalina abandona Punta do Bico. ¿Volverá algún día? ¿Impedirá Gustavo finalmente la boda?

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