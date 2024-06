En el último capítulo de Hermanos: la suerte sonríe a los Eren y el amor triunfa a su alrededor

El último capítulo de Hermanos nos ha regalado grandes momentos. Parece que, después de una mala racha, la vida vuelve a sonreír a los Eren. Eso sí, no todo el mundo ha tenido la misma suerte y algunos han recibidoindiferencia por parte de la persona que les gustaba. ¡Vamos a repasarlo todo desde el principio para noperdernos detalle!

No podemos negar que la actitud de Yasmin nos gusta cada día más. La hermana de Sarp nos regaló un bonito momento junto a Tolga ayudándole a pintar su casa. Aybike y Berk están convencidos de que ellos se convertirán pronto en la nueva pareja del Ataman, pero, por lo pronto, son sólo muy buenos amigos.

Por otro lado, los alumnos del Ataman volvieron a manifestarse reclamando la readmisión del director Burak. Aunque Sevval seguía manteniendo su postura, descubrir que todos los padres estaban dispuestos a desapuntar a sus hijos de la escuela le hizo replantearse su decisión. Gracias a la presión de Akif, la madre de Sarp y Yasmin reconoció su error y volvió a contratar a Burak.

A Yaman no le sentó nada bien que Suzan no quisiera saber nada de él después de la noche que pasaron juntos. Lo que el empresario no se imaginaba es que la madre de Ömer había cambiado de postura porque Süreyya le había contado que Yaman y él salían juntos.

Precisamente por eso, el padre de Lydia volvió a centrar su atención en Süreyya y le pidió que se casase con él. Nebahat y Akif fueron testigos de la proposición y, como podéis imaginar, al socio de Yaman no le hizo ninguna gracia presenciar ese momento.

El interés de Ayaz en Asiye creció después de escucharla cantar en un local junto a su primo. El nuevoalumno del Ataman incluso se metió en una pelea al ver que unos chicos molestaban a la joven y a su compañera.

Aunque Asiye lo ignora y, de hecho, podríamos decir que no es de su agrado, Ayaz está convencido de que logrará conquistarla. Precisamente por eso, Sarp y él han hecho una apuesta. ¿Conseguirá el nuevo alumno de la escuela enamorar a la joven Eren?

Después de muchos intentos por llamar su atención y conquistarla, Oğulcan consiguió su objetivo: ¡Elif aceptó ser su novia! Con la ayuda de Ayla, el hijo de Orhan y Sengül le preparó una sorpresa que dejó sin palabras a la joven y la esperó a la salida de su casa para que le diera, por fin, una respuesta. ¡No podemos ocultar que nos encanta esta pareja!

El últimoepisodio nos guardó una gran sorpresa para el final. Debido a la insistencia de Oğulcan, Fatma llevó a casa de los Eren un sofá viejo de una vivienda que habían limpiado su nuera y ella.

En mitad de una pequeñadiscusión, Fatma y su nieto rompieron uno de los cojines del sofá y de su interior salieron volando cientos de billetes. ¡Ninguno de los dos daba crédito a lo que estaban viendo! ¿De dónde habrá salido esa fortuna?

¿Se convertirán en ricos los Eren? ¿Cómo reaccionará Suzan cuando descubra que Yaman y Süreyya van a casarse? ¿Conquistará Ayaz a Asiye? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Hermanos para descubrirlo!