En el último capítulo de Hermanos: un nuevo integrante en la familia de los Eren lo revoluciona todo

Desde la muerte de Asiye, la familia Eren está más unida que nunca. El momento en el que se encuentran, es uno de los más duros que han vivido y necesitan estar juntos para apoyarse.

Emel ha tenido que vivir su cumpleaños sin la presencia de su hermana y eso le ha roto el corazón. Aun así, todos han puesto de su parte para que la pequeña disfrute lo máximo posible de este día tan importante.

Ömer ha llegado dando una gran noticia: ¡el asesino de Asiye ha sido detenido! Además, le ha traído un regalo muy especial a la pequeña de parte de él y de su hermana: la muñeca de sus sueños ¡Feliz cumpleaños, Emel!

Orhan se acaba de enterar de que tiene una hija perdida, Cansu. Tras encontrarse con una exnovia que tuvo de joven, la mujer le ha dicho que tiene una hija que no conoce y que por eso han venido a buscarlo.

En casa de los Eren, ya no caben más sorpresas, ni personas. Cansu ha dicho delante de Oğulcan y Aybike que su padre es Orhan. Él ha intentado contarles toda la historia sus hijos, pero los jóvenes no están de acuerdo en que Cansu haya aparecido ahora.

La hija perdida de Orhan ha explicado que ella nunca ha sabido nada y que lo ha descubierto tras la muerte de su padre. Los chicos no han podido creerse las palabras de la joven. ¿Conseguirán aceptar que ahora son cuatro hermanos?

Akif sigue en sus trece: está con Nebahat, pero no olvida a Süreyya. Después de todo lo que han vivido juntos y los secretos que esconden, no pueden cortar la relación que tienen.

El empresario aprovecha cualquier oportunidad para pasar unos minutos con su amante, pero esta vez no le ha pillado Nebahat por los pelos. Akif desaparece con una excusa barata que su mujer no ha creído.

El empresario ha aprovechado para reunirse con Süreyya en uno de los cuartillos del Club y han sido descubiertos por Gokhan, quien les ha echado una mano para que Nebahat no los descubriera. ¿Qué hará la empresaria cuando se entere de que Akif sigue engañándola?

A Gokhan se le están poniendo las cosas cada vez más complicadas: Elif nunca le ha creído y desde el primer día advirtió a Berk de que no era una buena persona, aunque no tuvo éxito.

La joven está cansada de las mentiras de su padre y le ha pedido a Ayla que si puede irse a vivir con ella. A Gokhan esto no le ha gustado nada y le ha reprochado a su hija que prefiera vivir con una desconocida antes que con su padre y su hermano.

Ayla ha defendido que ella y Elif han estado viviendo juntas mucho tiempo y que tienen muy buena relación. ¿Conseguirán entre Ayla y Elif desenmascarar a Gokhan?

Aybike y Oğulcan no están muy contentos con la llegada de Cansu. Los hermanos no entienden cómo pueden tener una hermana a la que no conocen y que haya aparecido de la nada en estos duros momentos.

Cansu ha desatado el caos en la casa de los Eren: la joven ha tirado toda su ropa en la cama de la hermana de Oğulcan y lo que es peor… ¡se ha puesto el jersey que le regaló Sengül!

Aybike ha perdido los papeles y ha empezado a insultar a Cansu. La situación ha empeorado y han llegado a las manos. Por suerte, Fatma y la madre de Cansu han conseguido separarlas. ¿Llegarán a entenderse algún día?

Berk es consciente de que su novia no está pasando por un buen momento y ha decidido hacerle un regalo sorpresa. ¡Qué adorable!

El joven ha tenido el detalle de hacerle un marco con muchas fotos suyas. Aybike se lo ha agradecido, pero no se le ve muy emocionada, algo que Berk ha notado y le ha roto el corazón.

Ella ha intentado explicarle que no está en su mejor momento y que por ese motivo ha reaccionado así, pero el joven, completamente decepcionado, se marcha. ¿Conseguirá Aybike encontrar su paz metal?

Los sentimientos en Hermanos están a flor de piel, ¿Conseguirán los Eren encontrar la paz en sus vidas? ¿Seguirá Akif con sus engaños? ¿Se le caerá la careta a Gokhan? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo ¡No te lo pierdas!