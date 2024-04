"¿Tú crees que podría fijarme en alguien que no seas tú?": Hermanos, el lunes y martes en Antena 3

El empresario se quedó deslumbrado cuando coincidió por casualidad con Süreyya, la madre de Süsen, en Ankara. Después, volvió a coincidir con ella en una tienda de ropa y luego en Estambul en una cena de negocios son Yaman, su nuevo socio.

El empresario se guardó un pañuelo que se le había caído a Süreyya, pero Nebahat no tardará en descubrirlo y en pedirle explicaciones.

Una vez más, la suerte estará de su lado y Akif le dirá a su mujer que no puede fijarse en nadie más que no sea ella, pero Süreyya no parece que vaya a mantener a salvo su secreto. ¿Qué pasará? Te esperamos, el lunes y martes en Antena 3. ¡Se vienen capitulazos de Hermanos!