Harika desenmascara a Tolga delante de Cemile y le acusa de ser un acosador: "Tenías que saber la persona que es"

Todo el colegio Ataman se ha alegrado de que Oğulcan esté por fin libre, especialmente su ‘wonderful’. La pareja está en su mejor momento y no pueden ocultar su felicidad delante de todos. ¡Por fin pueden volver a pasear de la mano por los pasillos de la escuela!

Pero, como siempre, Tolga tiene que dar la nota discordante. Se acaba de cruzar con la pareja y ya comienza con sus particulares ataques y provocaciones. Oğulcan intenta ignorarlos, pero Tolga no se cansa y sigue metiendo el dedo en la llaga.

Harta de su discurso, Harika estalla y le deja las cosas claras: “No todo el mundo es como tú”. A pesar de que Tolga la llama egoísta, ella defiende a su novio y le pide que pare. Él aprovecha para echarle en cara la pulsera que le robó a Süsen para pagarse la matrícula del colegio, pero Harika lo pone en su sitio. ¡Aprovecha que Cemile está escuchando todo para desenmascararlo!

“Eres un acosador” le dice Harika. Tolga lo niega y la acusa de haber malinterpretado sus intenciones, pero ella es clara: “Me presionaste porque no quería ir a tu casa contigo y cuando te dije que no te burlaste y me dejaste tirada en la carretera”. Al escuchar esto, el novio de Harika no aguanta más… ¡Y se lanza sobre él!

Cemile, que lo está escuchando todo, no da crédito ante lo que dicen de su novio. Cuando Tolga la ve, le niega con la cabeza que todo lo que de él cuenta sea verdad. ¿Abrirá Cemile de una vez por todas los ojos sobre Tolga? ¿Confesará él en algún momento que se ha equivocado?