Sarp se disculpa con Ömer, aunque la tregua entre ellos dura poco: "Estamos viviendo un momento histórico"

Lo que parecía imposible ha ocurrido. Ömer estaba muy agradecido con Sarp ya que el joven decidió donarle sangre cuando le estaban operando tras el tiroteo. Un gesto que no se podía imaginar ya que los dos hermanos no se llevan bien y el joven Yilmaz se la tiene jurada al joven Eren.

Desde entonces, Ömer ha intentado acercarse un poco a su hermano y, por eso, no dudo en defenderlo cuando otro compañero le golpeó mientras jugaban un partido de futbol en el colegio.

Sin embargo, Sarp en vez de agradecérselo le dijo a Ömer que no tendría que dar la cara por él y que podía defender solo.

Tras una conversación con Yasmin, el joven se da cuenta que ha sido muy injusto con Ömer y va a buscarlo para… ¡disculparse y darle las gracias!

Además, Sarp le dice que podrían tomarse esto como una tegua, aunque esto no significa que vayan a ser amigos. Mientras tanto, desde la ventana, Asiye y Doruk miran atónicos esta sorprendente escena: “¿Estamos viviendo un momento histórico?”

Pero la tegua no dura por mucho tiempo. De repente llega Süsen y Sarp se enfada al ver que la pareja ha vuelto a darse una oportunidad. ¡Todavía no supera que la joven siga prefiriendo a su hermano y no a él! ¿Algún día podrán resolver sus diferencias?