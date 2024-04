¡Emel, en peligro! Los servicios sociales se llevan la pequeña por culpa de Şengül y su amiga

Los Eren viven una situación complicada: no tienen agua y luz porque no tienen dinero para pagarlo. Todos están intentando buscar trabajo para poder pagar sus deudas, pero no es tan fácil.

Şengül, entonces, recurre a una de sus ideas para conseguir dinero: grabar vídeos con Emel para dar pena y así recaudar fondos.

La tía de los Eren se ausenta y su amiga Himil toma la iniciativa llevando a cabo otra idea: le dice a Emel que finja vender pañuelos en un semáforo mientras ella le graba en vídeo.

Şengül vuelve y, al ver lo que Emel está haciendo, le grita a su amiga que por qué ha puesto s su sobrina a vender pañuelos.

Justo en ese momento, llegan los servicios sociales y le dice a la tía de los Eren que han recibido una denuncia y que tiene que llevarse ala niña por poner a una menor a trabajar. ¿Qué pasará ahora?, ¿Podrá Şengül evitarlo?, ¿Emel volverá a separarse de sus hermanos?