Doruk y Selim se enfrentan por Asiye: “Mejor busca a otra chica si no quieres tener problemas"

Doruk y Asiye están trabajando juntos en una cafetería. La Eren empezó a trabajar allí porque su hermano Kadir no está cobrando y necesitan el dinero para pagar el alquiler. Entonces Doruk decidió trabajar con ella para que pudiesen pasar más tiempo juntos.

Sin embargo, no está siendo tarea fácil para la joven. Selim, su jefe, está enamorado de ella y Doruk no lo soporta. ¡Está muerto de celos! Esto va a hacer que las discusiones en la cafetería sean continuas, y Asiye no puede más.

La joven tiene muchos problemas, y no necesita que el hijo de Akif le cause más. Asiye ya se enfrentó a Doruk y le confesó sus sentimientos, pero parece que no aprende.

En un día normal de trabajo, Doruk ha explotado definitivamente. Selim ha llamado a Asiye “cariño”. El joven no lo ha podido soportar y se ha enfrentado a su jefe.

El hermano de Melisa se ha quedado mirando a Selim y este se ha dado cuenta de momento. ¿Qué le ocurre? Doruk ha sido claro con él: “Deja de llamar a Asiye ‘cariño’, ¿vale?”. También le ha exigido que no la toque… ¡Se pone muy nervioso!

Selim cree que son solo tonterías, ¡y Doruk le ha contado que están saliendo juntos! Su jefe, sin embargo, no le ha creído. “¿Qué pasa Selim? ¿Te he roto el corazón?”, le ha preguntado.

Entonces Asiye ha salido de la cocina de la cafetería y se ha encontrado con la pelea. Selim le ha preguntado si realmente Doruk y ella están juntos, ¡y lo ha llamado “payaso”! En ese momento el joven no se ha podido aguantar más… ¡Y le ha pegado un puñetazo!

Ahí ha comenzado una fuerte pelea entre Doruk y Selim. Asiye ha intentado separarlos, pero, al ver que no lo conseguía, se ha ido de la cafetería. ¿Será este el final definitivo de su relación con el hijo de Akif? ¿Volverá al trabajo?