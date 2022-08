Doruk le pide a Asiye que no se vaya y le confiesa lo que siente por ella: “Nos merecemos una oportunidad"

Doruk se ha quedado sin palabras cuando su hermana Melisa le ha contado que los hermanos Eren se marchan de la ciudad para siempre.

Sin pensárselo dos veces, el joven ha ido a hablar con Asiye para poner por fin todas las cartas sobre la mesa.

Asiye, se queda muy sorprendida al verlo porque no le había contado todavía a Doruk que se van de Estambul.

“¿Te ibas a ir sin despedirte?”, le pregunta Doruk y le dice que espera que se vaya a un lugar en el que se pueda ir en coche y que si no tendrá que superar su miedo a volar para poder ir a visitarla.

Doruk, entonces, le confiesa que si no se fuera a ir a de la ciudad no se hubiera atrevido a decirle todo lo que siente por ella y que la habría llevado a un sitio más romántico. Asiye, que no entiende nada, le pregunta sorprendida: “¿Me estás pidiendo salir?”, a lo que Doruk le confirma que…¡sí!

Doruk le cuenta que sabe que al principio sabe que lo hizo muy mal, pero le pide que le perdone además de insistir que es el momento de ser felices: “Nos merecemos una oportunidad”.

El joven le pide que no se vaya y que si no tendrán una relación a distancia hasta que vuelvan a poder a estar juntos.

“Voy a dejar que dejes de estar triste”, le dice Doruk, mientras abraza a Asiye que no puede ni reaccionar a sus palabras. ¿Estaremos ante el principio de una bonita relación?

¡Así ha sido la declaración más esperada!