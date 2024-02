Doruk le confiesa a Asiye que no va a renunciar a su gran sueño: "Voy a estudiar música”

Doruk, Asiye y sus amigos se han puesto a trabajar para conseguir dinero y poder grabar un disco tras el gran éxito del vídeo de su canción.

El joven intenta que su madre le preste el dinero que necesitan, pero Nebahat no se lo da ya que cree que es una tontería que su hijo lo invierta en eso. Ahora que queda para que acabe el colegio, quiere que Doruk se dedique a los negocios y a sus empresas y deje a un lado la música ya que lo que ve como un hobbie y no como para trabajar de eso.

Sin embargo, el joven no está de acuerdo de eso y se lo cuenta a Asiye: “Menosprecia que haga música”, le dice, pero Asiye le responde que su madre en realidad no le conoce y que no tiene ni idea del gran talento que tiene.

“Yo creo que en ti”, le dice Asiye, mientras Doruk le confiesa que está decidido a hacer carrera en la música y que va a hacer hasta lo imposible para conseguir el dinero que necesitan y poder grabar ese sencillo. ¿Lo conseguirán?

Además, Doruk le confiesa a su novia que se siente muy afortunado por tenerla a su lado: “Eres un regalo caído del cielo”. ¡Qué bonito!