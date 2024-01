Akif evita que Ayla cuente toda la verdad tras descubrir un gran secreto: “Sé que Berk no es tu hijo”

Ayla tiene en su poder el vídeo que demuestra que Akif provocó la muerte del padre de los Eren y está dispuesta a contarles la verdad. ¡Quiere que todos sepan que es un asesino!

Decidida, la madre de Berk se presenta en el restaurante de Şengül y cuando a punto de desenmascarar a Akif, el empresario la interrumpe. Se acerca a Ayla y al oído y sin que nadie los escuche, le dice que no cuente nada o si no él desvelará su gran secreto: “Sé que Berk no es hijo tuyo”.

La madre de Berk se queda sin palabras y muy confundida al no entender por qué Akif sabe su secreto.

Akif para desviar la atención, le dice delante de todos que se anime a contarle el motivo que les ha llevado hasta allí. “Os hemos traído un regalo” dice Akif para salir del paso mientras Ayla sigue sin reaccionar.

La madre de Berk entonces dice que se encuentra un poco mareada y Akif se ofrece a acompañarla a tomar un poco el aire. ¿Qué pasará ahora?, ¿será verdad que Ayla no es la madre de Berk?