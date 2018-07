Lluís Homar: "Con Jesús Cisneros en Gran Hotel me siento como en casa"

¿Cómo definiría a Jesús Cisneros, su personaje en ‘Gran Hotel’?

Es el nuevo maître, es un hombre afable, que se preocupa por los demás y que intenta, en la medida de lo posible, ayudar a todo el mundo en el hotel. Es una persona de consenso, cercana, y que sabe sacar lo mejor de las personas. En definitiva, un buen hombre.

¿No tiene la maldad que tenía Benjamín, el anterior maître?

Para nada, veremos en el Gran Hotel otro tipo de maître, no tiene nada que ver. Jesús es un hombre de acercarse a la gente.

¿Con qué personajes va a tener más relación?

Jesús se acercará bastante a doña Teresa, el personaje de Adriana Ozores, y al de Concha Velasco, doña Ángela. También tendrá mucha relación con Julio (Yon González), al que toma cariño y le coge como su ayudante para que aprenda la profesión y que, en un futuro, acabe siendo maître. En un principio con estos tres personajes será con los que tenga más relación.

¿Qué es lo que más le gusta de su personaje?

El tener que trabajar sobre la base de un personaje que es una buena persona y susceptible de enamorarse.

No tiene nada que ver con Galba, su personaje de ‘Imperium’ e ‘Hispania’…

Nada que ver (risas)

¿Qué tiene de diferente Jesús respecto a otros personajes que ha interpretado recientemente?

Quizá que es una persona buena y que el amor forma parte de su vida, es un rasgo poco común en los personajes que interpreto. Me gusta mucho este personaje.

¿Cómo es su llegada al ‘Gran Hotel’?

Tras la audición, doña Ángela da el visto bueno para su contratación y Jesús es recibido muy bien por su carácter afable, enseguida conecta con todos. Es una llegada muy agradable tanto para mi personaje como para los demás habitantes del hotel.



Es mucho más cómodo el traje de Jesús que la armadura o las túnicas de Galba

¿Cómo está siendo el rodaje hasta ahora?

Está siendo un placer, tanto por Antena 3 como por el equipo de la serie. Conocía a dos de los tres directores, el que me faltaba era David Pinillos con el que no había coincidido en ningún trabajo, pero a los demás sí con los que he coincidido en otros rodajes como ‘Imperium’ o ‘Hispania’. Conozco a todo el equipo y eso en el día a día en muy importante, es como trabajar en casa. Tenemos muy buen rollo, pero una gran exigencia en el rodaje. Me siento comodísimo.

¿Había rodado alguna vez en Santander, donde se graban los exteriores de la serie?

Todavía no he grabado allí, de momento sólo he rodado en el plató, pero ya iré. Eso sí, las imágenes que he visto son preciosas, conozco Santander porque he ido varias veces y creo que los exteriores siempre son importantes para que una serie o una película respiren.

¿Qué tiene ‘Gran Hotel’ que engancha a millones de espectadores todas las semanas?

Tiene muchas cosas, como una factura inusual, que tiene una cualidad-calidad que emana de la serie que hace que parezca mentira que esté hecho en España, tiene un plantel de actores muy equilibrado con edades diferentes y de primer nivel, el vestuario, la luz, el decorado… La suma de todos los elementos que la configuran hace que sea un producto de grandísima calidad.

El guion también es importante ya que hace que las historias que crean los guionistas enganchen a la gente y sigan a los personajes.

Qué es más cómodo, ¿El traje de maître de Jesús o la armadura de Galba?

Es mucho más cómodo el traje de Jesús que la armadura o las túnicas de Galba (risas) La armadura pesaba más, aunque también tenía su lado positivo, pero el traje de maître es mucho más cómodo a nivel de vestuario.