En el próximo capítulo...

Román le vuelve a pedir a Clara la cámara de fotos y Ruth, parece no estar muy de acuerdo. Esto vuelve a motivar una discusión entre 'hermanastros' que acaba con Román lanzándole la bebida a Ruth a la cara delante de Martín.



Gorka no coge el teléfono a Paula, la pequeña quiere decirle que las cosas van por buen camino y que Teresa está casi convencida de que no fue él quien se aprovechase de ella en la fiesta. Paula no puede evitar romper a llorar cuando le dice que le echa de menos.

Vaquero parece empeñado en conquistar a Verónica pero parece que a Berto también se le ha antojado el pivón que vive en casa de su amigo.



Además, Roque sospecha que Marina está detrás del blog que amenaza con contar todos los cotilleos del Zurbarán.



Por último, David no se cree que Yoli fuese la que le hiciese un chupetón a Fer y ésta, se toma sus licencias para demostrarle que es verdad.