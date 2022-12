Fernando Andina: "Veremos ciertos trazos de humanidad en Enrique"

Enrique ha entrado pisando fuerte en el Zurbarán y es que el nuevo director tiene una personalidad muy particular. En su aparición estelar, Enrique no ha dejado títere con cabeza, pero ¿qué pensará Fernando Andina?. Según el propio actor que le da vida, "Enrique es heavy metal, un hombre que carece de cualquier afinidad con el ser humano con el prójimo, no se relaciona con las personas".

Enrique tiene la firme convicción de que podrá domar a las fieras

A modo de ayuda, cuando Fernando Andina construyó al peronaje lo hizo pensando que este hombre, se educó en internados, un hijo único sin amor materno ni paterno ni de ningún tipo con convicciones muy conservadoras sobre la rectitud sobre como tiene que ser un colegio, unos profesores... Y claro, "en el Zurbarán nada de todo eso se cumple, y pone orden a base de zarpazos a los demás".

Sobre si Enrique se enamorará o no, Fernando Andina contesta que "no tiene ninguna intención de probar esa cosa que es el amor y él no conoce"

Quizás el dato más relevante es que según el propio Andina, veremos ciertos trazos ligerísimos de humanidad, "parece que hay un humano debajo de ese general de la Segunda Guerra Mundial". Pese a todo, parece que Enrique es tierno, "va a caer bien de lo extremo y marciano que es", asegura el actor.