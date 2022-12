Puente Viejo C1290 - Hernando se disculpa con Camila

Hernando se disculpa con su mujer, no puede ofrecerle un matrimonio “normal” pero quiere que la convivencia sea buena. Le propone pasar un día en familia, cosa que Beatriz no quiere pero Camila la convence. Elías tampoco se toma muy bien el acercamiento del matrimonio, cosa que a Camila no le sienta nada bien: defiende su matrimonio y su derecho a aprovechar cualquier acercamiento a Hernando.