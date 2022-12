Puente Viejo C1267 - Francisca se entera de que Sol y Lucas se casan y empieza a tramar un plan

Francisca se entera de que Sol y Lucas se casan y empieza a tramar un plan. Evidentemente, no va a dejar que las cosas transcurran ajenas a su persona, y no va a permitir que la felicidad de los Santacruz se desarrolle sin meter palos en la rueda. Estos, en cambio, sí quieren mantener a Don Berengario al margen de su enlace, no es santo de su devoción.