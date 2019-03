MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 2.027

El momento más esperado para María y Roberto había llegado pero algo parecía que no iba bien. El joven no se presenta a su encuentro con María dejándolos plantados sin dar ninguna explicación. María, ante tal adversidad, decide coger a Esperanza y Beltrán y volver a La Casona. No puede marcharse sola a Cuba y parece que Puente Viejo seguirá siendo su hogar.