Sol y Lucas pierden el hijo que esperaban

Candela se entera de lo que sucede con Sol. Todo apunta a que podría perder el niño y tras la espera, Lucas aparece con las peores noticias posibles: Sol ha perdido el hijo que esperaban. Tras enterarse de la desgracia sufrida por Sol, los amigos de la familia se movilizan para apoyarles.

Matías y Beatriz hablan de Hernando y el chico confiesa que le cuesta encajar las sospechas de la joven. Pero los planes siguen adelante en Los Manantiales y, como todos están en el ajo, será Camila la que traiga el telegrama donde supuestamente aceptan que Elías vaya a visitar el balneario, todo con la intención de que Hernando no recele.

Cristóbal insiste en pasar tiempo con la Doña, no solo ha pasado el día casi entero con ella, sino que quiere visitar su finca al día siguiente. Este comportamiento empieza a resultar extraño e incómodo para Francisca. Además Cristóbal no se conforma con visitar La Casona, sino que la interroga sobre Raimundo, algo que sienta muy mal a la Doña pero que no sabe bien cómo manejar.

Mariana y Nicolás confiesan a Rosario que han de trasladarse a Murcia por una buena temporada: Nicolás tiene que ocuparse de las empresas de su familia tras la muerte de su madre.