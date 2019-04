MOMENTOS |CAPÍTULO 1388

La argucia de Elías para que Hernando no saliera de la cárcel no le ha salido nada bien. Desde que quedó en libertad, Elías no ha ido a trabajar, acto que extraña, y bastante, al resto, sobre todo a Hernando que parece conocer sus intenciones. Ambos tendrán una charla bastante intimidatoria donde todo apunta a que Elías no saldrá bien parado.