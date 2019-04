Cristóbal busca acabar con la influencia de Francisca Montenegro

Cristóbal no se muestra demasiado molesto con Emilia por haber estado husmeando en sus papeles y le pide silencio para que su misión no trascienda antes de tiempo. Mientras, Francisca no se quita de la cabeza el interés de Cristóbal por el libro favorito de Salvador Castro, su marido fallecido.

Sol se va a hacerse un chequeo y Candela sigue sin recuperarse completamente.

Matías está nervioso ante la perspectiva de trabajar con Hernando, pero a medida que se relaja, su relación con él va cambiando ligeramente.

Un comentario de Rogelia pone la mosca tras la oreja a Hernando sobre el viaje de Elías. Pero éste regresa e inventa una historia sobre su falso viaje a Galicia y explica cómo funciona la empresa de su amigo. Pero cuando anochece, Elías va a contarle a Camila qué es eso tan grave que ha descubierto sobre Hernando.

Raimundo se presenta en La Casona para pedir explicaciones por las continuas visitas del Intendente, ella jura que está profundamente descolocada con la actitud de Cristóbal, y no le falta razón, pues en paralelo él le explica a Emilia que su labor en Puente Viejo es defenestrar a Francisca Montenegro.