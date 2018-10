MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.937

Carmelo tiene algo importante que decir a Adela, pero necesita que llegue Elsa al Ayuntamiento. Adela no entiende qué es tan importante. A Carmelo se le ha ocurrido ofrecer un contrato a Elsa en la escuela para que se encargue de los niños. Adela no quiere ayuda y rechaza la oferta. Además, está muy enfadada con Carmelo por no haberlo comentado antes con ella.