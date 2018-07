Estos son los tres ganadores de los pósters firmados por los actores que contestaron a través de Facebook a la pregunta ¿Qué significa 'El secreto de Puente Viejo' para ti?:

Entretenimiento, y una vez empieza la serie desdel primer capitulo, consigue intrigarme para ver cada día los sucesos tan interesantes (Andres Cuesta Ruiz)

Para mi Puente Viejo desde que empezó su emisión, ha sido mi momento de alegría, de pasar tiempo con mis abuelos y comentarlo o que mi abuela me lo contase si me lo perdía algún día. También no me importa reconocer que lo veo aunque digan que las novelas son de viejos, y eso no es para nada verdad. Todos los días deseaba volver del colegio para poder verla y seguir sus tramas. Me encanta que te puedas identificar con algún personaje o que siempre haya algún misterio oculto. Finalmente, me alegro mucho de que aunque pasen los años siga en emisión y sobretodo seas una serie española (Belén Marquez Revueltas)

Para mi 'El secreto de Puente Viejo' significa muchisimo, ves como era la época de antes y descubres más y se te pasan las horas entretenida. Me haría ilusión tener un poster firmado por los actores (Tamara Carballo Ramos)

En breve nos pondremos en contacto con los ganadores para que nos facilitéis los datos de correo. ¡Enhorabuena!

Muchas gracias a todos por participar y ¡Muchas gracias por acompañarnos cada día!