La llegada de Cristóbal atemoriza a todo el pueblo

Cristóbal juega con el miedo de los Castañeda, pero su intención es quedarse en la posada. No es el único al que amedrenta, pide a Onésimo una gran cantidad de documentos y justificantes de la gestión municipal.

Hernando no ceja en su empeño de intentar llegar al corazón de Beatriz, sin conseguirlo del todo. Sin embargo, Camila no reacciona bien ante Hernando, pese a lo que prometió a Beatriz. Elías no pierde ripio. Hay alguien con el que el dueño de Los Manantiales sí parece llevarse bien, y reconoce a Matías que se alegra de tenerlo en su negocio y de que sea amigo de Beatriz.

Camila aborda a Hernando en la sala de lectura. Quiere pedirle perdón por su comportamiento.

Francisca echa de menos a Raimundo y le inquieta que el Intendente no haya venido a visitarla. Raimundo informa a Francisca de lo que sabe sobre el nuevo Intendente. Ella se teme lo peor.

Severo sigue pareciendo superado por las circunstancias. Sol está dispuesta a hacer lo que sea necesario para conseguir que su hermano reaccione.