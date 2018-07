Julieta y Prudencio, distanciados por la desaparición de Sansón

AVANCE | CAPÍTULO 1.781

Sansón se ha escapado de La Casona, o eso hace creer Prudencio a Julieta, y su ama vive con una gran preocupación. No sabe dónde se encuentra su pequeño y no se imagina que Prudencio le haya podido hacer algo. Esta preocupación de Julieta hace que se separe todavía más de su marido al no tener su apoyo.