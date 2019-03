Conrado, interesado por unas tierras

Tristán y Candela no pagan el chantaje sino que demuestran que es un impostor. Ricardo se va, jurando vengarse. Han echado a Ricardo. Candela lo tacha de cobarde. No volverá.

Olmo huye espantado de sí mismo ante las acusaciones de Soledad. Don Anselmo y Soledad discuten por cómo tratar a Olmo. Francisca echa la bronca a Soledad por cómo se comportó con Olmo. Terence le da la razón a su suegra. Olmo está desolado. Merece todo el odio que recibe. Don Anselmo sabe que no miente, pero cuando vuelve a casa con Emilia descubre que Olmo no está.

Rita le asegura a Emilia que el compromiso entre Isidro y Paula supone un alivio para ella. Pequeña y humilde ceremonia para formalizar la relación de Paula e Isidro.

Conrado se interesa por saber quién es el propietario de unas tierras: Tristán. Aurora está estudiando cuando se lleva una gran sorpresa: Conrado está en su casa.

Mauricio compra muchísima comida. A Quintina se sorprende. Hipólito está feliz. Mauricio entrega en el colmado todo lo que compró en el ultramarinos. Era un plan de los Mirañar. Mauricio les hace ver a Quintina e Hipólito que si les va tan bien es gracias a Pedro y a Dolores.

Fernando intenta hacer los ejercicios pero no puede. Aurora acusa a Fernando de no poner todo de su parte y él no lo desmiente. También Francisca se da cuenta de que Fernando no juega limpio.

La amistad entre Terence y Alfonso se fortalece.