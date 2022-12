Ainhoa y Ulises comparten ducha

En el próximo capítulo de El Barco, Ainhoa está duchándose sola en los vestuarios cuando entra Ulises para hacer lo mismo. Ella no quiere que el polizón se duche con ella, pero él no piensa esperar. Apaga las luces y ambos no se dirigen la palabra, pero Ainhoa tiene un problema: no tiene champú.

Cuando Ulises le deja el suyo, un montón de gusanos para usar como cebo en la pesca empiezan a caerle del pelo. Ainhoa comienza a gritar y le pide a Ulises que se los quite.