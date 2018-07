En el capítulo anterior, Ainhoa apunta a Ulises con un arpón porque no quiere que este se le acerque. Al final, por accidente, Ainhoa termina disparando y Ulises queda malherido.

En el avance del capítulo de esta semana, vemos cómo Ulises no quiere que Ainhoa llame a nadie para que les ayude. No quiere que la culpen de nada porque todo ha sido un accidente. Pero para Ulises el problema no es ese. El problema es que Ainhoa le ha disparado y eso significa que no le quiere.

La hija del capitán está muy arrepentida, pero no puede decirle la verdad a Ulises.

¿Perdonará Ulises a Ainhoa? ¿Conseguirán estar juntos a pesar de Gamboa?

El jueves a las 22:30 horas lo veremos en 'El oscuro visitante'.