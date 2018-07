Amores y desamores en San Martín

Mateo, Adriana y Nico

Mateo se recupera del infarto que sufrió después de descubrir que Adriana le fue infiel con Nico. Ella acude todos los días al hospital pero Mateo siempre finge dormir porque no quiere hablar con ella. Tras recibir el alta, Mateo regresa a San Martín. Después de aclarar las cuentas con Nico, le toca el turno a Adriana, con quien las cosas no acaban demasiado bien.

Por su parte, Nico sigue con su acoso continúo a Adriana, que está volcada de lleno en su labor de alcaldesa. Ella, en cambio, sigue locamente enamorada de Mateo y está dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar su amor, aunque no va a ser fácil.

Carol y Mario

Carol echa de menos la radio y siente celos de Trini, que la sustituye con mucho desparpajo. Cuando regresa al trabajo después de su baja maternal, descubre que el agotamiento que sufre es demasiado para ella. No le queda más remedio que aceptar la ayuda en el trabajo y también la ayuda en casa.

Mario por fin la convence para que busquen una canguro. Sara es la elegida porque parece tener un poder sobrenatural sobre el bebé, pero Carol no puede soportarla. Es la única persona que tiene más energía y verborrea que ella. Además, la chica se mete en su vida para dar su opinión sobre todo.

Elena y Alfredo

Alfredo pide formalmente a Elena que se case con él. Elena está ilusionadísima con la boda... hasta que Alfredo le dice que quiere tener tantos hijos como para montar un equipo de fútbol. Ella acaba por confesarle que no quiere tener más descendencia y Alfredo le propone retrasar la boda.

Elena entra en crisis y cree que su vida sexual ha muerto ya que Alfredo no la ve como mujer, sino como madre.

La tía Juana y el amor

Juana conoce a Lorenzo, un hombre maduro y atractivo que se ofrece a acercarla al pueblo. Posteriormente, los encuentros casuales- y no tan casuales- se suceden... hasta que se produce la primera cita, que no sale tan bien como prometía. Más tarde, Alfredo le abre los ojos a Juana y le cuenta algo sobre su recién estrenado compañero de trabajo que no le va a gustar nada... Pero es que Lorenzo tiene muchas caras y a la tía Juana le va a costar apostar por su nueva relación.