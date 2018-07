Sara se enfrenta a Eusebio Garmendia

Eusebio, por su parte, se ha propuesto a arreglar de una vez por todas los problemas que su hijo tiene con las mujeres solicitando los servicios de Eva. Roca se sorprenderá al encontrar a Pablo en brazos de la prostituta.Elisa se entera de que Pablo ha acudido a la posada, a desfogarse con Eva, circunstancia que sumirá a la mujer en una gran tristeza, ya que no entiende qué es lo que le ocurre a su marido con ella. La mujer encontrará en Alejandro un buen consuelo, confesándole que su situación marital está destruyendo su autoestima.La imagen de Clara, continúa cautivando a Olmedo de forma obsesiva y misteriosa, hasta el punto de llegar a enfrentarse al Chino, sacando la cara por ella. Hecho que provocará que Olmedo sufra la violenta visita del camorrista, que no está dispuesto a aguantar que nadie le deje en ridículo.En la taberna, Pepe intenta deshacerse por todos los medios del San Pancracio, pero no es fácil y la mala suerte sigue acechando al todavía alcalde.