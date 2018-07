Andrés no soporta la profesión de María

Sara se encuentra atrapada entre dos hombres enfrentados, Raúl y Adolfo, que tras su pelea de gallos en la posada, siguen con las espadas en alto y mientras Raúl no entiende como la inglesa puede defender al periodista…Jairo, por su parte, espera con ansias noticias de Comandancia con la esperanza de ser pronto trasladado a Valencia, junto a su madre, pero la permuta es denegada y el recién licenciado deberá conformarse con un permiso de dos semanas en compensación, ya que se espera de Jairo que logre dar captura a los bandoleros de la sierra de Arazana, lo que sume al guardia civil en un gran dilema. En la taberna, Pilar se queja de que se pasa las noches en vela, por culpa de que Lucero no la deja dormir desde que son marido y mujer. El Padre Damián queda escandalizado y pide a su sobrina que cumpla con sus deberes maritales como Dios manda, pero sin incurrir en el pecado capital de la lujuria, hasta que finalmente se descubre que los motivos por los que Pilar no descansa por las noches son otros…En el cortijo de los Garmendia, se comienzan a sufrir las consecuencias por no aceptar la condiciones impuestas por Bocanegra para hacerse con la propiedad.