Gonzalo, de la pasión, a la ira: “No voy a follar contigo porque te dé pena”

La relación entre Ángela y Gonzalo es perfecta a ojos de todos. Sin embargo, la realidad del matrimonio de puertas para dentro es muy diferente. Sus celos y su agresividad hacen que la madre de sus propios hijos tenga le tenga auténtico pánico.

Esta vez, después de un día que, pese a parecer idílico, ha estado marcado, una vez más, por sus enfados, Gonzalo ha querido dejar llevar su pasión antes de dormir mientras ella se encontraba leyendo.

Ángela no ha puesto ninguna pega y también parecía estar dispuesta a cuajar una noche de desenfreno. Pese a ello, cuando parecía que iban a dejar de lados sus diferencias, él ha vuelto a inundarse por la ira.

“No voy a follar contigo porque te dé pena”, le ha dicho mientras ella parecía no entender nada. “¿Qué pena, Gonzalo? Sí me apetece”, ha respondido. Su mujer le ha intentado explicar que no fue ella quien interpuso la denuncia anónima contra su marido, pero su espíritu violento le ha llevado a estar a punto de ponerle la mano encima.