Los celos de Gonzalo resquebrajan su matrimonio: así empieza Ángela

Ángela y Gonzalo aparentan ser un matrimonio perfecto. Una gran casa, dos hijas preciosas, una casa espectacular e incluso un barco. Sin embargo, basta una simple conversación con trabajador del puerto para demostrar que no todo es lo que parece.

La mala cara de Ángela llama la atención de Vicente que no ha podido evitar preguntarle sobre lo que ocurre. Sin embargo, pese a que ha parecido ser una conversación de lo más normal, ha despertado la ira de Gonzalo.

“¿Qué pasa? Que le cuentas a Vicente tus cositas y a mi no me dices nada, ¿o qué?”, le ha dicho él en tono bastante agresivo. La conversación parece que no ha ido a más por la oportuna intervención de las pequeñas.

No te pierdas esta noche a las 22:50 horas el estreno de la serie. ¡Te esperamos!