Victoria deja atrás los problemas con Elena y sella la paz: “Debemos estar unidas”

Después de todo lo ocurrido, Victoria sabe que necesita a su madre en su vida y que el malestar en la empresa solo va a traer más disgustos para la familia.

La diseñadora, ahora que ha perdido su posición en el trabajo y el amor de Diana, ha reflexionado mucho sobre todo lo ocurrido y está dispuesta a dejar atrás todos los reproches.

En el taller, después de darle una idea a su madre para ayudarla en el trabajo, Victoria le ha recordado que lo más importante es la familia. “Pase lo que pase, debemos estar juntas. No me cuesta aceptar que las cosas no salgan como yo quiero”, le ha dicho.

Por su parte, Elena se ha alegrado mucho del cambio de actitud de su hija. ¡Por fin un poco de tranquilidad entre ambas!