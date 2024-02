Rafa llora al sentir la vergüenza de su padre por su actuación: “Ni siquiera quiere hablar conmigo”

La actuación de Rafa en televisión entusiasmó a todos los presentes. Sin embargo, hay alguien que no se lo ha tomado tan bien: su padre. No ha querido ponerse al teléfono y hablar con su hijo, lo que ha dejado a Rafa hecho polvo.

“Mi padre se avergüenza de su hijo”, le ha dicho destrozado a Sofía. La bailarina ha intentado tranquilizarlo, diciéndole que exagera, pero el artista está convencido de que es culpa de la gente del pueblo, que tienen una mente tan cerrada que no les permite hacer otra cosa que criticar.

Al ver la situación en la que se encuentran sus padres, Rafa se ha llenado de culpa. A pesar de los intentos de Sofía, el joven no ha podido contenerse y ha roto a llorar. Tal y como le ha dicho la bailarina, cree que su padre entrará en razón, pero su amigo no está de acuerdo: “¡Qué va a entender si no quiere hablar conmigo por teléfono!”.