Quintero se enfrenta a Daniel tras descubrir su sucia jugada para salvar a Silvia: “Eres un miserable”

Daniel metió la pata al hablar de más y decirle a Quintero que el botones, supuesto culpable de haber metido las joyas en la maleta de Silvia, rompió a llorar en el juicio, algo que no podía saber ya que no estuvo presente y el abogado no había hablado de este tema con nadie.

Con la ayuda de Isidro, Quintero ha descubierto que el novio de Silvia ha comprado a varios empleados para sacar a su novia de la cárcel.

Al darse cuenta de que no tenía otra salida, Daniel ha confesado la verdad. “Lo hice para salvar a Silvia. Si no lo hubiera hecho, seguiría en la cárcel”, le ha recordado.

Por su parte, Quintero está totalmente en contra con la decisión que ha tomado Daniel y le ha asegurado que va a denunciarlo a la policía. ¿Permitirá que Silvia vuelva a la cárcel?