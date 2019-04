¿Pondrá Marta en peligro su matrimonio con sus mentiras?

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1412

Alonso quiere saber el motivo por el cual Jaime ha estado en la cárcel. No quiere ver peligrar el contrato que Electrodomésticos Novoa tiene con los alemanes y por eso cree que lo mejor es informar a los clientes de esta nueva e inesperada incorporación. Desea que Marta, su futura mujer, sea totalmente sincera con él y al preguntarle por si no tenía nada más que contarle, ella con reticencia, le contesta que no...