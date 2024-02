El destino del King's, en el aire: Alicia pone contra las cuerdas a Sofía con ultimátum decisivo

Alicia está muy dolida por lo sucedido. No termina de asimilar la traición de Sofía, a quien consideraba una buena amiga.

En un tenso encuentro, la dueña del Kings ha intentado explicarle el motivo de su engaño y convencerla de que la aprecia, pero la hija de Crespo ya no se cree ni una palabra suya.

Sofía le ha contado a Alicia que, a pesar de que Soria está detenido, sospecha que Crespo está involucrado en la muerte de Ester. Sin embargo, ella no va a cambiar la imagen que tiene de él: “Voy a defender a mi padre hasta el fin”.

A pesar de sus intentos, la bailarina no ha conseguido que Alicia abra los ojos. “Tu no padre no es quién tú crees”, le ha dicho, pero la abogada le ha respondido que no va a permitir que una “trastornada” manche la reputación de su padre. Si no para de molestar, la tendrá que denunciar por injuria y acoso.

Tal y como le ha asegurado, Alicia no quiere volver a ver a Sofía nunca más. Es tan grande el rencor que siente que ha roto la sociedad entre ambas. La hija de Crespo ha amenazado a la dueña del Kings y le ha dicho que si no le compra ni le vende la otra mitad del establecimiento, tomará cartas en el asunto.