La decisión de Carlos rompe el corazón de Gala: “Lo mejor es asumir la condena”

La detención de Carlos ha trastocado sus planes de futuro con Gala, pero el amor entre ellos sigue intacto. La joven lo ha visitado en la cárcel y por fin han podido abrazarse. “Te he echado tanto de menos”, ha asegurado Gala, emocionada por volver a tenerle entre sus brazos.

Aunque Quintero no pueda defender a Carlos en el juicio, se ha encargado personalmente de buscarle un buen abogado militar. El futuro del joven está en el aire, pero Gala todavía tiene esperanzas de que pueda salir pronto de la cárcel.

Carlos, temiendo que las ilusiones de Gala sean en vano, ha decidido confesar algo en lo que lleva pensando varios días. “Quizás no haya juicio”, ha asegurado, ante la sorpresa de la joven. “Vergara me ha propuesto declararme culpable”, ha advertido Carlos, dispuesto a asumir la condena, temiendo que el juicio no sea favorable y le caigan más años. ¿Logrará Gala hacerle cambiar de idea?