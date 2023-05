Andrea se llena de tristeza tras la nueva amenaza de Alberto: ¡“No puedo más!”

Alberto quiere conseguir como sea El Vergel, un casoplón en una zona muy exclusiva de Madrid y no para de presionar a Andrea.

La diseñadora se reunió con la señora de esa propiedad y rápido conectaron. Pero su marido le ha pedido que le saque algún trapo sucio a Josefa. “Todos tenemos”, le ha dejado claro.

Andrea no quiere ayudar a Alberto con esto, pero no le queda de otra: si no lo hace, tendrá que atenerse a las consecuencias.

El empresario metió el atelier de Andrea en sus sucios negocios y, ahora, la joven podría ir a la cárcel por blanqueo de capitales.