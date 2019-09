PERSONAJE DE LA OCTAVA TEMPORADA

Álvaro de Juana y Marina Orta se incorporan al elenco de la nueva temporada de 'Amar es para siempre' como Manolín Gómez e Inma Ordóñez. Sus personajes, a pesar de sus diferentes orígenes, tienen muchas cosas en común. Ambos tienen varios hermanos mayores y son dos rebeldes adolescentes. "Voy a tener muchos roces con mi hermana, que es más tradicional y yo soy más como mi madre, reivindicativa", ha revelado Marina sobre su personaje. Por su parte, Álvaro confiesa que "Manolín no tiene ninguna maldad, pero lo quiera o no, va meter la pata casi siempre". Los actores también han compartido cómo se sienten al participar en la serie. ¡Si quieres más detalles, no te pierdas el siguiente vídeo!