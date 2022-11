Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 14 de noviembre de 2022: entre corazones malheridos

En la segunda cita que tienen Alberto y Andrea, el joven miente a ella y a Nieves, haciéndose pasar por alguien a quien le gusta la poesía. Después de pillarle esta farsa, Andrea intenta reconducir la conversación y hacerla más apetecible. Pero se la nota incómoda y desganada.

Esto se acrecienta todavía más cuando Alberto comienza a afirmar que ella será su futura mujer y la madre de sus hijos. Un ego subido que no parece ser del gusto de ella.

Después de contar a Rubén el secreto del embarazo de Cristina, en esta ocasión, Nieves la pide perdón. Pero la abogada se da cuenta rápido de que todo lo que dice la mujer es retorcido y con mala intención.

Queriendo terminar la conversación, Cristina ha sido contundente en su enfado: “Eres una falsa y una manipuladora. A Manolita la tendrás engañada, pero a mí no me vas a engañar”.

La situación de Hugo con las drogas ha provocado una decisión sin miramientos por parte de doña Paz, ha cambiado la cerradura de casa para que no entre nunca más su hijo en ella. La dueña de la farmacia le ha manifestado que prefiere no verle más que ver cómo arruina su vida.

Sin embargo, al no esperar esto, Hugo también le da ha dado un ultimátum: “Si me voy, no me vas a volver a ver jamás”. Aunque no ha sido lo único que ha echado en cara. También ha sacado el tema de su padre, es decir, el exmarido de doña Paz. Algo que no le ha sentado nada bien a la mujer.

Si algo no esperaba Ciriaco, en un día de trabajo normal en el bar, era que la madre de Ana Mari, su expareja, por la que estuvo en la cárcel al relacionársele con su asesinato, decidiese ir a verle para hablar con él.

Con la cara desencajada al verla, el joven le ha querido hacer saber, desde el primer momento, que no fue él quien cometió el crimen, que no estaba allí cuando ocurrió dicho hecho.

Ambos han tenido palabras buenas el uno hacia el otro sobre cómo hablaba Ana Mari de ellos. Se han contado anécdotas de la joven y los sentimientos que tenían la expareja entre ellos. Una conversación que Ciriaco necesitaba tener para quitarse un peso de encima, puesto que él quería que Lucrecia creyese en su inocencia.

No tener dinero ni una casa donde vivir han llevado a Hugo a dormir en la calle durante la noche. Esto ha preocupado a Rocío, su excompañera en la farmacia, puesto que le ha visto en una situación que no le gusta, y le ha invitado a su casa a dormir.

Un gesto que ha hecho llorar a Hugo, fruto también de la embriaguez, pidiéndola perdón por ser tan buena con él siempre. Incluso, ha llegado a besar a Rocío en el último instante. ¿Será esto lo que realmente quiere Hugo? O, por el contrario, ¿son los efectos de las drogas?

No te pierdas todo lo que está por venir en tu serie favorita. Aquí puedes ver lo que ocurrirá en el próximo capítulo. Si no puedes esperar... ¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!