¿Por qué te gusta tanto 'Allí abajo'?

A lo largo de 59 capítulos nuestros protagonistas se han enamorado, tenido una hija y separado, la cuadrilla ha viajado de norte a sur innumerables veces y en todas se ha metido en algún gran lío, las vecinas no han perdido detalle de todo lo acontecido y en la clínica ha pasado de todo. Los Benjumea han terminado en la cárcel a pesar de tener dinero para comprar la prisión entera... y las que no tenían, no se sabe de donde lo han sacado pero las vecinas se han hecho con el bar de la Híspalis. Revivimos los momentazos que te harán recordar porqué estás enganchando a 'Allí abajo'

En la primera temporada, norte y sur celebraron por todo lo alto la Feria de Abril pero Peio la lió tirando abajo la caseta

Una fiesta en la que Iñaki pretendió impresionar a Carmen bailando sevillanas, no hay palabras para definir su estilo...

En el final de la primera temporada Carmen frenó la marcha de Iñaki al norte con un 'Te quiero' en vasco

Las vecinas, siempre están al 'quite' de lo que acontece y si les gusta el plan... ¡se autoinvitan!

Rodeados de cuadrilla, vecinas, suegras y demás condicionantes que no dejan a solas a Carmen e Iñaki, por fin la pareja disfrutó del sexo y de su intimidad

En la segunda temporada, a punto de dar el 'Sí, quiero' a Iñaki, Carmen descubrió que su madre era un hombre

Cuando la pareja, por fin, pasa por el altar un nuevo giro inesperado pone esta relación contra las cuerdas

La tercera temporada arrancó con una nueva habitante en el norte. Carmen se instala en el piso de Iñaki y se propone aprender Euskera. La clase no puede ser más desastrosa a la par que divertida

En la tercera temporada, la cuadrilla le preparó una despedida vasca a Jozé que no puede ser más andaluz

La tercera entrega Iñaki y Gotzone amanecieron desnudos en la misma cama. Un desliz que el vasco pagó muy caro

Dolores, la cotilla de la clínica descubrió el verdadero amor al lado de Celia

En la cuarta, norte y sur se juntaron en Málaga para unas vacaciones ‘inolvidables’

En la cuarta entrega, Cristóbal terminó en la cárcel con su padre liderando un motín

Un motín en el que no podía faltar la cuadrilla con su rap improvisado para salvarse la vida

El humor ha marcado las cuatro temporadas de 'Allí Abajo' pero el amor de Carmen e Iñaki ha estado siempre por encima de todo. En el último capítulo de la cuarta temporada, la pareja volvió a sentir la magia del principio

Y este martes en la quinta... Más amor

un bebé sorpresa

¡y gente muy fea!